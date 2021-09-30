Житель Симферополя получил 11 лет колонии за торговлю наркотиками

Житель Симферополя признан виновным в покушении на торговлю наркотиками в значительном и особо крупном размерах, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

В Севастополе приговорили девушку к колонии за торговлю наркотиками «Житель Симферополя, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, в марте 2021 года через интернет-мессенджер Telegram вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом. Впоследствии подсудимый получал сведения о местонахождении тайниковых закладок оптовых партий наркотического средства – производного N-метилэфедрона, извлекал, расфасовывал и размещал наркотики в малолюдных местах на территории республики», — сообщили в пресс-службе.

Так, 33-летнего мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.