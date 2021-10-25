Житель Симферополя угнал трактор в Черноморском районе

В Крыму 44-летний житель Симферополя украл трактор, причинив ущерб на сумму 250 тысяч рублей, передает пресс-служба республиканского главка МВД.

В Севастополе задержали житель Кавказа за кражу из магазина Кража произошла на территории села Северное Черноморского района. С сообщением о происшествии в полицию обратился владелец трактора, житель города Владимир.

«Полицейские установили лицо, причастное к совершению кражи. Им оказался 44-летний житель Симферополя. При проведении следственных действий подозреваемый дал признательные показания», — рассказали в ведомстве.