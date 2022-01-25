Житель Симферополя угнал «ВАЗ», а затем сжег его

Правоохранители задержали в Симферополе 35-летнего мужчину, который подозревается в угоне и поджоге автомобиля, передает пресс-служба крымского главка МВД.

В Симферополе задержали серийных похитителей мопедов В сообщении уточнили, что 44-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне припаркованного под домом авто «ВАЗ». На момент угона в багажнике автомобиля находились инструменты на сумму более 60 тысяч рублей.

Спустя время в полицию поступило сообщение от пожарной охраны о том, что спасатели обнаружили в поле и потушили горящий брошенный автомобиль. Оказалось, что это и был пропавших авто потерпевших.