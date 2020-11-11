Житель Симферополя угрожал своей бывшей сожительнице убийством

Правоохранители задержали жителя Симферополя, который угрожал своей бывшей сожительнице убийством, после отбытия наказания за первое аналогичное преступление, передает пресс-служба МВД по республике.

Крымчанка получила ожоги 50% тела в результате хлопка газа Уточняется, что ранее женщина приняла решение уйти от подозреваемого.

«Желая примириться с возлюбленной, мужчина пришел к ней в гости. Услышав отказ, гражданин разозлился, схватил нож, приставил к горлу женщины и стал угрожать физической расправой и убийством. В этот раз история повторилась: мужчина отправился выяснять отношения с бывшей сожительницей, прихватив с собой нож», — рассказали в пресс-службе.