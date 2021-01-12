Житель Украины пытался пробиться в Крым через границу тараном

Пограничники Украины задержали соотечественника, который тараном пытался пробиться в Крым на внедорожнике Nissan X-Trail, передает пресс-служба Госпогранслужбы сопредельного государства.

На границе Крыма с Украиной задержали более 70 нарушителей антиковидных мер Инцидент произошел в пункте пропуска «Чонгар» напротив российского пункта «Джанкой». Задержанным оказался житель города Запорожье.

«Водитель Nissan X-Trail после въезда на КПП заперся в автомобиле. Он не давал возможность осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля направился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств – боллард», — уточнили украинские пограничники.