Житель Украины пытался провезти в Крым наркотики

Житель Украины пытался провезти в Крым запрещенные вещества, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по республике.

Украинка без документов пыталась в обход пункта пропуска попасть в Крым Уточняется, что инцидент произошел в пункте пропуска «Джанкой». Пограничников привлек внимание 22-летний молодой человек с контейнером с зерном. В результате проверки, внутри контейнера обнаружился пакет с таблетками белого цвета.

«Исследование подтвердило содержание в таблетках прекурсора наркотического средства «псевдоэфедрин» в концентрации более 10%", — отметили в пресс-службе погрануправления.