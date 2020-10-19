Жителей Крыма предупредили о первых заморозках

Крым, 19 октября — АиФ-Крым.

Крым готовится к первым заморозкам, который принесет на полуостров холодный фронт, сообщает Гидрометцентр.

ГУ МЧС по республике Крым распространил штормовое предупреждение в связи с резким изменением погоды. Ночью и утром 20, 21 и 22 октября в степных и предгорных районах температура упадет до трех градусов мороза.

Первые заморозки нередко приводят к пожарам на дачных участках и в садовых кооперативах и возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупредили спасатели. Но больше всего заморозки беспокоят фермеров. Мороз может повредить сельскохозяйственные культуры.