Жителей Крыма предупредили о штормовом ветре и ливнях 8 января

Крым, 7 января — АиФ-Крым.

8 и 9 января Крым ждут штормовой ветер и сильные осадки – об этом предупреждает Крымское управление по гидрометеорологии.

Причина непогоды — холодный фронтальный раздел, который пройдет через полуостров. Он может вызвать осадки до 20 миллиметров в сутки. Ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха днем достигнет +12 градусов, а ночью опустится до +1 (на побережье – до +9).

К выходным непогода не успокоится. На полуострове возможные мокрый снег и резкое понижение температуры.