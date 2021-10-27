Жителей нескольких улиц Севастополя отключили от газа из-за аварии

Фото: ПАО «Севастопольгаз»

Жителей нескольких улиц Севастополя отключили от газа из-за повреждения подземного газопровода. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольгаза». Авария случилась 27 октября.

Временно без газа остались жители дома №35 по улице Колобова, домов № 48, 52Б, 52В по проспекту Октябрьской революции, домов №4Б, 4В по улице Юмашева, СТ «Мичуринец», улицы Пятницкой, проспекта Пятницкого, Фиолентовского шоссе, улицы Готской, переулка Готского, улиц Красивой, Волнистой, Коралловой, Муссонной, дома № 20/19 по улице Университетской.

Сейчас специалисты ПАО «Севастопольгаз» делают всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить газоснабжение. Ожидается, что восстановительные работы будут окончены сегодня, 27 октября. Поэтапная подача газа абонентам начнётся в четверг, 28 октября, в период с 8:00 до15:00.