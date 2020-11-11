Жители 25 улиц Севастополя останутся на 8 часов без воды

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Жители 25 улиц и посёлка Мекензиевы горы останутся на восемь часов без воды. Причина — аварийные работы, сообщает пресс-служба «Водоканала». Сегодня с 12:00 водоснабжение приостановят в домах по следующим улицам:

— ул. Приморская

— ул. Богданова

— ул. Кряжева

— ул. Челюскинцев

— ул. Александера

— ул. Переяславская

— ул. Аллы Оношко

— ул. Тельмана

— ул. Чехова

— ул. Серафимовича

— ул. Циолковского

— ул. Надежды Краевой

— ул. Седова

— ул. Кудюрова

— ул. Эскадренная

— ул. Инженерная Балка

— пл. Захарова

— ул. Леваневского

— ул. Симонок

— ул. Громова

— ул. Гвардейская

— ул. Михайловская

— ул. Народных Ополченцев

— ул. Загордянского

— ул. Пьянзина

— пос. Мекензиевы Горы

Подачу воды обещают восстановить ориентировочно к 20:00 11 ноября 2020 года.