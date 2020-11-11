Жители 25 улиц Севастополя останутся на 8 часов без воды

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Жители 25 улиц и посёлка Мекензиевы горы останутся на восемь часов без воды. Причина — аварийные работы, сообщает пресс-служба «Водоканала». Сегодня с 12:00 водоснабжение приостановят в домах по следующим улицам:
— ул. Приморская
— ул. Богданова
— ул. Кряжева
— ул. Челюскинцев
— ул. Александера
— ул. Переяславская
— ул. Аллы Оношко
— ул. Тельмана
— ул. Чехова
— ул. Серафимовича
— ул. Циолковского
— ул. Надежды Краевой
— ул. Седова
— ул. Кудюрова
— ул. Эскадренная
— ул. Инженерная Балка
— пл. Захарова
— ул. Леваневского
— ул. Симонок
— ул. Громова
— ул. Гвардейская
— ул. Михайловская
— ул. Народных Ополченцев
— ул. Загордянского
— ул. Пьянзина
— пос. Мекензиевы Горы
Подачу воды обещают восстановить ориентировочно к 20:00 11 ноября 2020 года.