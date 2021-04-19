Жители Алушты пока что будут получать воду два раз в сутки — власти

Жители Алушты пока что будут получать воду утром и вечером, вместо ранее планируемого перехода исключительно на вечернюю подачу воды, передают «РИА Новости (Крым)», ссылаясь на вице-премьера РК Светлану Маслову.

В Алуште местные жители будут получать воду один раз в сутки «Сегодня мы тестируем возможность перехода на тот или иной график, но хочу сказать, что на этой неделе график обеспечения водой Алушты будет осуществляться два раза в сутки: с 6 до 8 утром и с 19 до 22 в вечернее время», – уточнила Маслова.

Она подчеркнула, что такое решение стало возможным благодаря альтернативным источникам, которые позволили существенно сократить забор воды из питающего регион Изобильненского водохранилища.