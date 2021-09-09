Жители домов по улице Героев Бреста в Севастополе недовольны ремонтом двора

Не ремонт, а полоса препятствий. В редакцию телеканала «НТС» обратились жители домов по улице Героев Бреста в Севастополе. Люди недовольны затянувшимся ремонтом на придомовой территории. По их словам, рабочие на объекте появляются редко, а дворы трёх многоквартирных домов превратились в небезопасную строительную площадку.

Ремонт придомовой территории по улице Героев Бреста начался в конце июля. За это время рабочие демонтировали старый асфальт по всему периметру двора и рядом с подъездами. Для пожилых людей строительная площадка стала настоящей полосой препятствий.

К слову, специальных мостиков, чтобы можно было пройти через вырытые ямы или горы асфальта, на месте не оказалось.

НЕЛЯ БОНДАРЕНКО, жительница дома № 9 по улице Героев Бреста:

«Хоть засыпьте! Вот женщина с этого подъезда не видит, я 2 раза ей помогала. Я с палочкой, она с палочкой. Я её водила, здесь помогла перешагнуть и там. Во второй раз она стоит там, где начинается тротуар и не может перейти. Я тут помогла ей, там. Да что это такое?»

Кроме того, по словам местных жителей, рабочие на объекте появляются редко. А во время одной из своих смен – вовсе повредили электрический кабель. Люди остались без электроэнергии почти на день. Из-за скачка напряжения из строя вышла бытовая техника.

ЛАРИСА ЖУПАНЕНКО, жительница дома № 9 по улице Героев Бреста:

«Когда люди начали выбегать, стали выяснять, что и у кого сгорело. У мужчины одного даже щиток обгорел. И вот начали выяснять, у кого что вышло из строя. Сказали придёт комиссия и будет выяснять, у кого какие проблемы случились, но никого не было».

Пока наша съёмочная группа была на месте, с проверкой на строительную площадку приехала инженер Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. По её словам, никаких жалоб от жильцов не поступало, работы ведутся регулярно и одновременно в 3 дворах по улице Героев Бреста 7, 9 и 11.

По проекту, строители должны заменить старый асфальт, обустроить тротуары и бордюры, разбить газоны.

ЛИДИЯ КОРОБКОВА, инженер ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства»:

«Рабочие здесь всегда работают. Они могут работать в другом дворе или доме. Но именно по этому проекту они работают. И здесь от 10 до 13 человек работает и техника. Вот сейчас он забрал 3 человека, потому что нужно им где-то борта установить. А так всё время здесь рабочие работают. Объём работ очень большой на этом участке».

По проекту сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен к концу года. Однако, по словам представителя заказчика, завершить строительство постараются уже к 20 сентября.

Кроме того, инженер пообещала, что весь строительный мусор будет вывезен в ближайшее время, также появятся и специальные мостики, чтобы люди могли беспрепятственно и безопасно передвигаться.

Яна Ветренюк, Денис Александрович, «Севинформбюро»