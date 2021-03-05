Жители Коктебеля и трех соседних сел проведут праздничные выходные без газа

Четыре населенных пункта под Феодосией остались без газа из-за повреждения подземного газопровода высокого давления, передает пресс-служба феодосийской администрации.

В Крыму планируют до конца года газифицировать около 18 населенных пунктов Отмечается, что без газоснабжения остались жители сел Подгорное и Южное, а также поселков Орджоникидзе и Коктебель.

На данный момент ликвидацией аварии занимаются три бригады предприятия «Крымгазсети». Несмотря на это, праздничные выходные жителям указанных населенных пунктов придется провести без газоснабжения.