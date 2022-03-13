Жители Крыма жалуются на отсутствие ценников в магазинах

Жители Крыма массово жалуются на отсутствие ценников в магазинах. Кроме того, цена в чеке зачастую отличается от стоимости, указанной на прилавке.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Специалисты подчеркнули, что ценники в торговых точках должны быть обязательны. Они являются определяющим фактором при продаже товара.

«В торговой сети информация на ценнике является публичной офертой, и, соответственно, продавец обязан соблюдать заданные им самим же условия и продавать товар по указанной цене», — уточнили в Роспотребнадзоре.