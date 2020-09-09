Жители Любимовки рассказали Михаилу Развожаеву о проблемах поселка

Неполная газификация, отсутствие инфраструктуры и «уплывающие» дома. О главных проблемах поселка Любимовка в минувший вторник местные жители смогли рассказать временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву. Вместе с ответственными чиновниками глава города ознакомился с ситуацией в поселке, дав им ряд важных для Любимовки поручений.

Один из наиболее острых для Любимовки вопросов – газификация индивидуальных и многоквартирных домов. За «голубое топливо» местные жители борются не один десяток лет. Ранее власти Севастополя планировали запустить газ во все дома к 1 сентября, однако оказалось, что такое нужное благо цивилизации все еще доступно далеко не всем местным жителям.

«Вот трубу покрасили прямо у дома, а в сам дом – ничего не завели. – Когда включим? – Мы должны до конца сентября полностью 11 домов запустить. – В чем там сложности? – Документально уже приняли экспертирующие организации. Сейчас начинается физика. Мы на этой неделе подключаем 55 домов и уже пойдем по следующим».

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Проекты же были старые. Кто-то в то время не сделал проводку до квартиры этого оборудования. На доме есть – в квартирах нет. Сейчас индивидуально посмотрим. Где-то просто вопрос оформления документов. До 10-го сентября откроем там, где возможно, в Любимовке газ везде».

Вопрос безопасности местных жителей – организация движения транспорта внутри поселка, где проживает не менее 350 детей и множество пожилых людей.

ВАЛЕРИЙ МИСКЕВИЧ, председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона Бельбек: «Один автобус ходит по кругу – это безопасно, но второй автобус подходит сюда, сдает назад, где безопасность нарушается детей и влияет на то, что дети попадают в пространство, которые водитель не видит. Были случаи наездов на пешеходов, а представьте, что это пожилые люди, которые не могут двигаться слишком быстро».

Решением этой проблемы будет создание кольцевой развязки и установка достаточного количества пешеходных переходов в центре поселка, считает Михаил Развожаев.

А жители домов №47 и №49 по улице Федоровской пожаловались на то, что их подвалы регулярно затапливает. И, действительно, в то время как в Крыму и Севастополе пересыхают реки, на цокольных этажах этих зданий образовались целые озера. Все дело в подземных водах: раньше они стекали в искусственный водоем неподалеку, но сегодня он зарос камышом, и вода даже в самые засушливые месяцы уходит в подвалы.

НАТАЛЬЯ КАМАРДИНА, жительница дома №47 по улице Федоровская: «На первых этажах полы мокрые. У меня до 5-го этажа не добрались, но трещины по подъездам. Можно, и не заходя в квартиры, это все посмотреть».

Не обошли вниманием чиновники и жемчужину Любимовки – протяжённый песчаный пляж, любимый многими местными жителями и отдыхающими. Несмотря на природную красоту пляжа, благоустройства на нём явно не хватает. Здесь практически полностью отсутствует необходимая инфраструктура.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Одна часть вообще никем не обслуживается, как раз в которую мы вышли из застроенного сектора. Сейчас дал поручение еще раз территорию пляжа посмотреть, если под управлением нашей управляющей компании государственной, чтобы все необходимые зоны там были созданы: туалеты, душевые и все, что необходимо».

Кроме того, Михаил Развожаев дал поручение заасфальтировать часть дороги на улице Федоровской, ведущей к морю. На встрече также затронули будущее сквера Авиаторов и парка Софьи Перовской. Глава города отметил, что проектирование последнего уже ведется, после его окончания проект благоустройства обещают обсудить с местными жителями.

Екатерина Костенникова, Анатолий Паньков, «Севинформбюро»