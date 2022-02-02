Жители Севастополя продолжают получать письма от псевдо-Госуслуг

Фото: PixabayМошеннические письма, маскирующиеся под уведомления с Госуслуг, продолжают получать жители Севастополя. Примером такого сообщения, которое пришло на электронную почту, поделился общественник Андрей Ситников у себя в соцсетях.«При просмотре письма видно, что электронный адрес отправки несоответствующий. Также в тексте нет обращения по имени и автор письма из Московской области. Через гиперактивную ссылку в письме предлагается произвести соответствующую оплату. Также анонимные шутники могут сделать от вашего имени электронное обращение в Федеральный орган власти из которого его перешлют для проверки в ваш город», – отметил он.Дизайн письма действительно достаточно точно повторяет фирменный стиль Госуслуг. Однако, внимательно изучив электронный адрес, с которого отправлено письмо, можно заметить: он незначительно, но отличается от официального – no-reply@gosuslugi.ru.

В севастопольском отделении Центрального банка РФ отметили, что мошенники действительно научились хорошо маскироваться под известные сайты и приложения, в том числе государственные. «Переходить по подозрительным ссылкам из таких сообщений может быть опасно, поэтому тщательно проверяйте названия сайтов и адреса отправителей. Сайты-двойники могут заразить вирусом ваш смартфон, компьютер или планшет. Если же эти устройства подключены к платежным приложениям, внедренный вирус может перехватить управление ими и получить доступ к банковским данным пользователя», – заместитель управляющего Отделением Севастополь Центробанка Юрий Соломенник.Регулятор рекомендует: если есть хоть малейшие сомнения в легальности полученного сообщения, не открывайте подозрительное письмо, и, конечно, ни в коем случае не переходите по ссылкам в нем. Если же вы все-таки стали жертвой мошенников и с вашей банковской карты или счета несанкционированно снимают деньги, сразу же необходимо обратиться с заявлением в свой банк, в правоохранительные органы, и оставить жалобу на сайте Центрального банка РФ, в интернет-приемной.Чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно повышать уровень своей финансовой грамотности и соблюдать правила кибергигиены.