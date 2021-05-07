Жители Ставрополья совершали квартирные кражи в Севастополе

Полицейские задержали в Севастополе трех жителей Ставропольского края, которые совершили не менее трех квартирных краж в городе, передает Крыминформ, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Сотрудник прокуратуры Алушты обвиняется в покушении на мошенничество Правоохранители обыскали арендованный подозреваемыми коттедж. Они обнаружили спрятанные свертки с украшениями.

«Кроме того, сотрудники полиции изъяли 2 600 долларов, 1 000 евро, 40 приспособлений для открытия дверных замков, декодеры для сейфовых и магнитных замков подъездных дверей. Обнаружены отрезки металлической фольги, предположительно используемой для изготовления дубликатов ключей, и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – сообщила Волк.