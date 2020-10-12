Жителя Евпатории будут судить за попытку продать наркотики в колонию

Евпаторийца будут судить за попытку продажи наркотических средств в исправительную колонию в Симферополе, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Приезжий украл из машины симферопольца 2,5 млн рублей «Обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь около ограждения исправительной колонии №1 в Симферополе, имея при себе два полимерных свертка, в одном из которых содержалось наркотическое средство (марихуана), во втором — мобильные телефоны и зарядные устройства к ним, намеревался их сбыть неустановленному лицу в исправительное учреждение», – уточнили в сообщении.

Действия мужчины пресекли сотрудники оперативного отдела колонии.