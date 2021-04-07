Жителя Феодосии будут судить за торговлю наркотической «солью»

В Крыму будут судить жителя Феодосии за торговлю наркотической «солью» в крупном размере, передает пресс-служба местной прокуратуры.

Жителю Симферополя грозит до 15 лет тюрьмы за хранение «соли» В сообщении сказано, что обвиняемый в декабре прошлого года осуществлял в составе группы лиц незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети интернет.

«Мужчина выполнял обязанности курьера, используя для связи с куратором интернет-площадку для торговли наркотическими средствами и, получая координаты расположения наркотиков, извлекал их из тайниковых закладок, в последующем расфасовывая на более мелкие партии», – уточняется в сообщении.