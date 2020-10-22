Жителя Севастополя будут судить за надругательство над 9-летней девочкой

Севастополь, 22 октября — АиФ-Крым.

28-летний житель Нахимовского района Севастополя пойдет под суд за половые преступления против ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным следователей, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней дочери своей сожительницы. Речь идет о трех эпизодах, которые произошли во время прогулок в общественных местах и в квартире, где мужчина с ребенком оставались наедине.

Обвиняемого заключили под стражу после того, как подтвердились факты его преступления.