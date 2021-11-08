Жителя Симферополя приговорили к 11 годам колонии за убийство знакомого

В Крыму осудили жителя Симферополя за убийство, кражу и повреждение чужого имущества, передает пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю.

Севастопольца приговорили к тюрьме за убийство трехлетней давности Так, 30-летний местный житель признан виновным в убийстве знакомого, умышленном уничтожении чужого имущества, угоне автомобиля и краже.

В ведомстве отметили, что в июне мужчина поссорился со своим знакомым в арендуемой квартире. Конфликт перерос в драку, во время которой осужденный задушил приятеля, который пришел к нему в гости.