Жителям ДНР и ЛНР разрешили ехать в Крым в обход обсерваторов

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Обсервация при въезде в Республику Крым для крымчан и россиян, прибывших из-за рубежа, теперь не распространяется на жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие изменения в указ главы региона о введении режима повышенно готовности опубликованы на официальном сайте крымского правительства.

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Согласно изменениям, нахождение в обсерваторах обязательно для прибывших из других стран граждан, зарегистрированных в Республике Крым или имеющих в собственности жилье или апартаменты.

«За исключением граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Донецкой народной республики и Луганской народной республики при наличии паспорта гражданина Российской Федерации», — оговаривает документ.

Таким образом, ДНР и ЛНР, жители которых имеют российский паспорт и изъявят желание приехать в Крым, приравниваются не к зарубежным странам, а к регионам России.

Ранее глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявили, что не рассматривают возможность ужесточения ограничительных мер, несмотря на то, что в последние недели увеличилось и число случаев заболевания коронавирусом, и число взятых под медицинское наблюдение граждан.