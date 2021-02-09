Жителям Евпатории грозит до 12 лет тюрьмы за закладку наркотиков

Правоохранители задержали в Евпатории двоих граждан, подозреваемых в распространении наркотических средств, передает пресс-служба МВД по РК.

Крымчанин хранил у себя дома 13 кг марихуаны По данным ведомства, мужчины делали наркотические «закладки» на территории города-курорта. В итоге правоохранители изъяли из тайников 52 свертка, в которых находились синтетические наркотики.

В сообщении сказано, что запрещенные вещества дилеры хранили в заброшенном здании, а информацию о «товаре» они размещали на специальных интернет-сайтах.