Жителям Евпатории вернут горячую воду в начале 2021 года

Жителям Евпатории вернут горячую воду с 1 января, передает Крыминформ со ссылкой на главу РК Сергея Аксенов.

В Крыму заявили, что запасов воды в Аянском водохранилище хватит на неделю «В Евпатории, мы договорились, что людям (в конце) декабря должна быть горячая вода возвращена. Мы отключали на месяц всего, с точки зрения замещения. В Евпатории с 1 января будет горячая вода в полном объеме», — подчеркнул он.

Напомним, что в Ялте с 14 декабря вводят шестичасовые графики подачи воды: по три часа утром и вечером.