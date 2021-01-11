Жителям Ялты увеличили время подачи воды на два часа

Власти Ялты увеличивают подачу воды на два часа. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

Осадки не повлияли на наполняемость водохранилищ, питающих Ялту — власти «Получаем множество сообщений от вас о том, что сложно вписаться в график подачи воды и успеть сделать все домашние дела до 21:00. Поэтому с завтрашнего дня подачу воды в Ялте увеличиваем на 2 часа. Вода будет подаваться с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00», – отметила Павленко.

Ранее она сообщила, что прошедшие осадки не повлияли на наполняемость водохранилищ, питающих Ялту. Однако за праздничные дни водопады дали хорошие притоки. Так, дополнительный объем на Ялту за счет других источников составил практически 15 тысяч кубометров.