Жителям осаждённого Севастополя хотят выплатить 75 тыс. рублей ко Дню Победы

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Инициативу выплатить 75 тысяч рублей жителям осаждённого Севастополя к 75-летию Великой Победы поддержали в «Единой России». С подобным предложением региональное отделение и руководство Совета Ленинского муниципального округа обратились к Председателю партии Дмитрию Медведеву в ходе II социального онлайн форума.

«У нас появилось предложение изыскать возможность и выплатить жителям осаждённого Севастополя эти деньги. В связи с этим мы обращаемся к Дмитрию Анатольевичу с огромной просьбой – поддержать наше предложение».

По мнению Ларисы Мельник и Алексея Савченко, цитата, «это будет справедливо по отношению к нашим мужественным землякам, ведь их осталось всего 1096 человек».

Напомним, в марте 2020 года Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Развожаев на встрече с главой государства выступил с предложением присвоить статус жителям осажденного Севастополя ветеранов Великой Отечественной войны. Владимир Путин поддержал его инициативу. Законопроект был принят Госдумой и подписан Президентом в декабре минувшего года.