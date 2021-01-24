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Жителям Севастополя отключат воду в ночь на 26 января. Это связано с плановыми работами по реконструкции водовода в рамках ФЦП, уточнили в «Водоканале».

Подача воды временно не будет производиться 25 января с 22:00 в дома по следующим улицам:

— ул. Игнатия Шевченко

— ул. Даши Севастопольской

— ул. Бородинской

— ул. Бирюлева

— ул. Брянской

— ул. Коли Пищенко

— ул. Рассветной

— ул. Лазаревской

— ул. 9-го января

— ул. Углицкой

— ул. Орловской

— ул. Егерской

— ул. Будишева

— ул. Ахтырской

— ул. Овражной

— ул. Клубничной

— ул. Сиреневой

— ул. Окружной

— ул. Семипалатинской

— ул. Елецкой

— ул. Володи Дубинина

— ул. Багрия

— ул. Ревякина

— ул. Брестской

— ул. Инкерманской

— ул. Казанской

— ул. Тарутинской

— ул. Литовской

— ул. Владимирской

Водоснабжение обещают восстановить ориентировочно к 6 часам утра 26 января.