Фото: pixabay.com
Жителям Севастополя отключат воду в ночь на 26 января. Это связано с плановыми работами по реконструкции водовода в рамках ФЦП, уточнили в «Водоканале».
Подача воды временно не будет производиться 25 января с 22:00 в дома по следующим улицам:
— ул. Игнатия Шевченко
— ул. Даши Севастопольской
— ул. Бородинской
— ул. Бирюлева
— ул. Брянской
— ул. Коли Пищенко
— ул. Рассветной
— ул. Лазаревской
— ул. 9-го января
— ул. Углицкой
— ул. Орловской
— ул. Егерской
— ул. Будишева
— ул. Ахтырской
— ул. Овражной
— ул. Клубничной
— ул. Сиреневой
— ул. Окружной
— ул. Семипалатинской
— ул. Елецкой
— ул. Володи Дубинина
— ул. Багрия
— ул. Ревякина
— ул. Брестской
— ул. Инкерманской
— ул. Казанской
— ул. Тарутинской
— ул. Литовской
— ул. Владимирской
Водоснабжение обещают восстановить ориентировочно к 6 часам утра 26 января.