Жительница Севастополя лишилась 140 тысяч рублей из-за мошенника

Жительница Севастополя установила на свой смартфон приложение под руководством дистанционно мошенника из-за чего лишилась более 100 тысяч рублей, передает пресс-служба управления МВД РФ по региону.

В результате мошеннических действий пострадала 52-летняя женщина. Она выполнила инструкции злоумышленника, который по телефону представился сотрудником банка, и установила на свой смартфон приложение AirDroid. Получив с его помощью удаленный доступ к девайсу, мошенник украл со счета 140 тысяч рублей, воспользовавшись доступом «клиентки» в интернет-банк.

Правоохранители напомнили, что сотрудники банков никогда не сообщают о проблемах с банковским счетом клиентов и не предлагают в этой связи устанавливать приложения на мобильные устройства, тем более по телефону.