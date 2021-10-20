Жительница Севастополя обольстила, а затем обокрала мужчину

Жительница Севастополя обокрала посетителя питейного заведения, передает пресс-служба УМВД РФ по городу.

В аэропорту «Симферополь» задержали туриста за кражу спасательного жилета Оказалось, что 39-летняя женщина привлекла к себе внимание мужчины, когда тот отдыхал в баре. Они познакомились и стали заказывать спиртное уже на двоих. В итоге женщина подглядела какой пин-код вводит ее 49-летний спутник, расплачиваясь за напитки, и проследила куда мужчина положил карту. Затем женщина украла карточку. С его счета в течение суток исчезло около 100 тысяч рублей. Мужчина заявил в полицию.

Злоумышленница была задержана.