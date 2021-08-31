Фото: ForPost

Жительница Севастополя рассказала о загрязнении бухты Александры горюче-смазочными материалами, которые, по её словам, вытекали в море из одного из катеров. О происшествии пишет новостной портал ForPost и рассказывает, куда и как жаловаться в подобных случая.

«28 августа, утром, как всегда, столпотворение катеров и яхт в бухте Александры (в народе Баунти). Вокруг одного из судов сверху наблюдаем большое бензиновое пятно, которое в считаные минуты увеличивается… Мы начали кричать сверху: «Бензин течёт». Все проходящие мимо люди возмущались тем, что наши прекрасные крымские берега сейчас так нещадно атакуются всеми видами судов, загрязняются. Все задавались вопросом, проходят ли суда техосмотр, куда они девают содержимое своих туалетов и какой городской орган контролирует их деятельность», — рассказала читательница и подкрепила слова фотографией.

Старший инспектор Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Севастополя Виктор Масленников сообщил: чтобы привлечь к ответственности владельца этого судна, нужно указать в жалобе его бортовой номер, название и приложить видеоматериалы, которые подтверждают, что «нефтяное пятно» растекается именно от него. Только так можно возбудить дело об административном нарушении. Это нужно знать, если вы стали свидетелем подобного инцидента и хотите пожаловаться на нерадивого капитана.

Представитель ГИМС добавил: в компетенцию его ведомства не входят разбирательства с загрязнением окружающей среды. В ведении ГИМС — только состояние маломерных судов. Стоит отметить: в случаях, когда загрязнение является следствием состояния судна, смысл жаловаться в инспекцию, собрав все необходимые данные, есть.

Также сообщить о загрязнении моря можно в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Там даже указан телефон Крымского отдела государственного надзора на море в г. Севастополе — 8 918 2705128. На, как отмечается в статье ForPost, дозвониться по нему журналистам не удалось.