Жительница Симферополя незаконно прописала у себя иностранных граждан

На жительницу Симферополя завели уголовное дело за то, что она незаконно прописала у себя иностранных граждан, передает пресс-служба МВД по РК.

В Симферополе женщина незаконно прописала в квартире 11 граждан Узбекистана Отмечается, что 39-летняя жительница незаконно зарегистрировала в своей квартире пять человек из Узбекистана, Украины, Азербайджана и Таджикистана. При этом она осознавала, что они у нее проживать не будут.

Нарушительнице грозит штраф от 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.