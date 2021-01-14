Жительница Украины пыталась покинуть Крым по поддельным документам

Украинка пыталась выехать из Крыма по поддельным документам, передает пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по РК.

Житель Украины пытался пробиться в Крым через границу тараном Ее задержали в пункте пропуска «Джанкой». В национальном паспорте украинки 1989 года отсутствовал один лист.

«Сомнения в подлинности также вызвала миграционная карта молодой женщины. Детальное изучение документа позволило определить, что он не соответствует установленному образцу и является подделкой», – рассказали в пресс-службе.