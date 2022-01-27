Жительницу Севастополя будут судить за жестокое обращение со своими детьми

Жительница Севастополя обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию детей. В отношении 46-летней женщины завершено расследование уголовного дела, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Мошенник обманом переписал на себя три квартиры пожилой крымчанки Ранее сотрудники ведомства выявили в соцсетях и СМИ информацию о том, что жительница Нахимовского района города Севастополя во время прогулки обнаружила девочку, одетую не по погоде, которая искала в мусорных баках еду. Пенсионерка приютила у себя ребенка, помыла, накормила и обратилась в правоохранительные органы.

Специалисты выяснили, что обвиняемая, являясь матерью двух малолетних детей, не исполняла родительские обязанности по их воспитанию и содержанию, злоупотребляла спиртными напитками. Кроме того, семья состояла на учете в органах профилактики.