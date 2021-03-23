Жителю Алушты грозит до 20 лет тюрьмы за попытку распространения наркотиков

Правоохранители задержали 30-летнего жителя Алушты по подозрению в наркоторговле, передает пресс-служба крымского МВД.

В Крыму приговорили лидера группы наркодилеров к 13,5 годам колонии По данным ведомства, мужчина приобрел в интернете крупную партию наркотиков, а затем сделал по всему городу множество тайников. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у мужчины 115 свертков с производным N-метилэфедрона при задержании.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.