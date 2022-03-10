Жителю Евпатории предъявлено обвинение в убийстве, совершенном в 1996 году

В Крыму предъявлено обвинение 49-летнему жителю Евпатории в убийстве человека, совершенном в 1996 году, передает ГСУ СК по РК и Севастополю.

Пожилого ревнивца осудили на шесть лет за попытку убить женщину в Крыму Следователи выяснили, что поздним вечером 20 мая 1996 года близ кафе «Холодок» в городе Евпатории между двумя незнакомыми ранее мужчинами возник конфликт. Во время драки злоумышленник нанес оппоненту ранение имевшимся при себе ножом в область грудной клетки, после чего скрылся. От полученной травмы пострадавший скончался недалеко от места преступления, куда его перенесли прохожие для оказания помощи.

В настоящее время ведется работа по закреплению доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.