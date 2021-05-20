Жителю Керчи грозит лишение свободы за незаконный лов креветки и бычка

В Крыму будут судить жителя Керчи перед судом по обвинению в незаконной добыче водных биоресурсов, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Крыму возбудили уголовное дело за незаконную добычу камбалы-калкана Уточняется, что мужчина в конце прошлого года незаконно выловил более 5500 экземпляров креветки черноморской травяной и каменной, бычка, губана и атерины.

«С незаконно добытым уловом мужчина был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым», – уточнили в сообщении.