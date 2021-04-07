Жителю Симферополя грозит до 15 лет тюрьмы за хранение «соли»

У водителя «Жигули» нашли пакет с наркотиком. Отмечается, что 28-летний житель Симферополя вызвал подозрение своим неадекватным поведением, передает пресс-служба МВД по республике.

Крымчанина осудили за попытку продать наркотики в исправительную колонию Автомобиль был остановлен на улице Севастопольской. Полицейские предположили, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

«В ходе личного досмотра мужчина достал из брюк полиэтиленовый пакетик с порошком белого цвета, пояснив, что это наркотик», — уточняется в сообщении.