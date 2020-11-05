Жителю Симферополя грозит до 20 лет тюрьмы за закладки наркотиков

Правоохранители задержали жителя Симферополя, который занимался закладками наркотических средств, передает пресс-служба МВД по республике.

В Белогорском районе у крымчан изъяли более семи килограммов конопли У задержанного, 22-летнего жителя крымской столицы, при личном досмотре обнаружили телефон, с которого велась переписка с куратором по реализации наркотиков.

Обвиняемый рассказал, что дома он хранит партию амфетамина. Правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Экспертиза показала, что порошок весом 11 граммов содержит мефедрон.