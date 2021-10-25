Жителю Симферополя грозит срок за кражу 20 тысяч рублей из банкомата

Полицейские задержали мужчину, который в Симферополе украл деньги 58-летней местной жительницы из банкомата, передает пресс-служба крымского главка МВД.

Житель Симферополя угнал трактор в Черноморском районе Инцидент произошел в Киевском районе Симферополя. Женщина пыталась положить через банковский терминал на счет 20 тысяч рублей. Банкомат деньги забрал, но они на счет не пришли. За помощью она обратилась в полицию.

«Полицейские выяснили, что когда заявительница ушла, денежные средства банкомат вернул, и этим воспользовался неизвестный мужчина, забрав себе чужие деньги», — рассказали в ведомстве.