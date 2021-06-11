Жителю Симферополя грозит тюрьма за мошенничество с авиабилетами

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Симферополя, который подозревается в мошенничестве с авиабилетами, передает пресс-служба МВД по республике.

Крымчанин с пистолетом ограбил пункт выдачи микрозаймов в Феодосии В правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Симферополя. Она рассказала, что на одном сайте заказала авиабилеты со скидкой и перечислила более 30 тысяч рублей, но билеты ей не доставили, а также не вернули средства.

Подозреваемый признался, что деньги он присвоил через фиктивный сайт и потратил их на собственные нужды.