Живущих на улице Древней севастопольцев не выселят из их домов – Развожаев

Живущих на улице Древней севастопольцев не будут насильно выселять из их домов. Такое обещание людям дал губернатор Михаил Развожаев в ходе своего выступление в эфире интернет-портала Forpost. Градоначальник подтвердил, что одним из рассматриваемых вариантов проекта планировки историко-археологического парка у стен музея-заповедника «Херсонес Таврический» действительно предполагалось изъятие домов под расширение проезжей части. В самих же попытках проведения переговоров о продаже квартир некими «людьми в шортах» Михаил Развожаев ничего плохого не увидел.

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МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Фонд – частная организация. Если вы или я захотел бы купить дом на ул. Древней – надели бы шорты и пошли бы во двор с предложением продать квартиры? Фонд в этом смысле такой же субъект, который может сделать предложение. Это переговорный процесс. Другой вопрос – что это совпало с наведением порядка на общедомовой территории».

Напомним, в фонде «Моя история» подтвердили информацию, что именно их представители обсуждали с жильцами возможность выкупа квартир. Свои действия они объясняли, цитата, «гуманизмом и альтруизмом». Общественности совпадение таких визитов со внезапным началом сноса ограждений и живых изгородей на тех же участках показались странными. По словам Михаила Развожаева, хронологическая близость этих событий – чистая случайность.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Эмоционально я, когда посмотрел сюжет по ул. Древней, на стороне жителей. Соответствующие, уж поверьте, воспитательные мероприятия со своими подчинёнными и подчинёнными подчинённых по всей цепочке провёл. Как там общались и себя вели – это, конечно, недопустимо».

В заключение губернатор в очередной раз подчеркнул: насильно выселять жильцов из домов на улице Древней власти не собираются.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, губернатор Севастополя: «Могу лично гарантировать: если жители этих домов там хотят остаться и жить – никто их оттуда убирать не будет. Можно всегда изменить проект. Оставить эти дома и вписать их в реализацию имеющегося проекта».