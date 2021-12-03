Жизнь только начинается. Как нацпроект «Демография» помогает крымчанам

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 48. АиФ-Крым №48 01/12/2021 Сюжет Большие перемены

Время, когда мужчины и женщины уходили на пенсию и полностью себя посвящали внукам и семье, прошло. Современные пенсионеры ведут активный образ жизни. Они изучают компьютеры, регистрируются в соцсетях, танцуют, находят себе хобби по душе.

А благодаря нацпроекту «Демография» крымчане «золотого» возраста имеет возможность заниматься художественной самодеятельностью, участвовать в спортивных состязаниях и постигать азы компьютерной грамотности.

Жизнь только начинается

Жительница города Саки, любительница зимнего плавания Татьяна Щедрая, уже на пенсии. Но скучать ей некогда, день расписан буквально по часам. Утро начинается с зарядки и пробежки. «Дети выросли, а внуки еще не такие большие, можно с ними всё себе позволить: бегать, прыгать, и всё, чему не научилась в молодости, освоить сейчас, — перечисляет Татьяна. — Мы ходим в горы катаемся на велосипедах, ездим на лошадях, плаваем в море круглый год».