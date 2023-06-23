Жюльен с мясом и грибами в булочке: рецепт сытного обеда без особых хлопот

Изюминкой блюда являются его оформление и соус «Бешамель».

Жюльен в сочетании с хлебом – оригинальное блюдо, которое запомнится не только прекрасным вкусом, но и не обычной подачей. Как приготовить его в булочках, рассказали в кулинарном блоге «Рецепты каждый день». Такой жюльен станет отличным решением не только на обед или ужин, но и украсит любой праздничный стол.

Жюльен в булочках

Ингредиенты:

булочки – 2 шт;

грибы – 5 шт;

филе куриное – 1 шт;

сыр полутвердый – 100 гр;

молоко – 400 мл;

мука – 4 ст. л;

масло сливочное – 30 гр;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарезать куриное филе небольшими кубиками, грибы – мелкими кубиками. Сыр натереть на терке.

Куриное филе обжарить с небольшим количеством масла. Грибы порезать и обжарить отдельно.

Приготовить соус «Бешамель». Для этого молоко нужно нагреть, затем по столовой ложке добавлять муку и перемешивать венчиком, чтобы не образовалось комков. В конце добавить масло, перец и соль. Тщательно перемешать. Соус готов.

Из булочек вынуть мякоть. Смазать внутри соусом. Выложить куриное филе на дно булочки, затем подсолить и полить соусом. Сверху выложить грибы, снова полить соусом. Сверху посыпать сыром.

Запекать в духовке, предварительно разогретой до 190 градусов, 15 минут.

Ранее Фокус писал, как приготовить пирог-жюльен.