Описание приготовления:

Маслята очень быстро портятся, поэтому обработать и приготовить их нужно сразу. Перед обжариванием обязательно очищайте маслята от пленки на шляпке, так как она может вызвать расстройство желудка. Если нет кокотниц для жульена, вполне подойдут порционные формочки для запекания. При желании в жульен можно добавить мелко порезанную отварную курицу.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Грибы / Маслята Блюдо: Горячие блюда / Жульен

Состав / Ингредиенты:

Маслята 300 Грамм

Лук репчатый 1 Штука (среднего размера)

Масло сливочное 1 Чайная ложка

Сыр твердый 40 Грамм

Сливки 1/4 Стакана (20-25% жирности)

Мука 1 Чайная ложка

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

78 ккал

Калорийность

4 г

Белки

5 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Жульен из маслят»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления жульена из маслят. Грибы переберите, удаляя испорченные и червивые. Очистите грибы от грязи, а шляпки от верхней пленки.

Грибы сполосните и порежьте дольками. В сковороду налейте растительное масло и разогрейте, добавьте грибы. Обжаривайте их в течение 10 минут, до выпаривания жидкости. Переложите грибы в тарелку.

В сковороду после грибов выложите сливочное масло и мелко нарезанный репчатый лук. Обжаривайте его в течение 5-7 минут на среднем огне до мягкости. Добавьте обжаренные грибы и готовьте все еще две минуты, перемешивая.

Всыпьте в сковороду муку и перемешайте. Обжаривайте все еще две минуты.

Влейте в сковороду с грибами и луком сливки, перемешайте и варите еще несколько минут до загущения.

Разложите грибную массу по кокотницам.

Твердый сыр натрите на средней или мелкой терке и посыпьте поверх грибной массы.

Формочки с жульеном поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 7-15 минут до золотистой корочки. Достаньте готовый жульен из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!