Журналистам рассказали, что останется от раскопанного пригорода Херсонеса

После недовольства севастопольцев работами с применением тяжёлой строительной техники на территории Южного пригорода древнего городища «Херсонес Таврический» и большого внимания городских СМИ, фонд «Моя история» был вынужден провести брифинг с участием археологов и рассказать – что именно происходит за колючей проволокой на территории выявленного объекта культурного наследия. Встречу с прессой организовали 29 июня – о последних открытиях журналистам рассказали специалисты Института истории материальной культуры, Севастопольского государственного университета и руководство музея-заповедника. Сам фонд в дискуссии решил не участвовать, отдав предпочтение модерации встречи.

Встреча археологов с представителями средств массовой информации помогла выявить сразу несколько ключевых моментов. Так, стал известен заказчик работ новостроечных раскопов – им оказалось Министерство обороны России. Выемка грунта и вывоз его на свалку осуществляется без ордера на проведение земляных работ, но, по словам самих археологов, в данном случае в таком документе нет необходимости.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «Принимали решение о применении строительной техники при ведении археологических раскопок – это была Российская академия наук совместно с Министерством культуры Российской Федерации. Это прописано в 73-м Федеральном законе. Техногенный слой снимается с помощью техники, потому что даже с экономической точки зрения лопатой разбивать асфальт долго и дорого».

При этом Наталья Соловьёва также одобрительно отнеслась к последним «косметическим» изменениям «Херсонеса Таврического», высоко отметив современные деревянные дорожки, которыми устланы руины античного города.

НАТАЛЬЯ СОЛОВЬЁВА, заместитель директора Института истории материальной культуры РАН: «2018 год, по-моему, был стартом, когда фонд «Моя история» совместно с музеем, совместно с Министерством обороны, приступили к реализации этого масштабного проекта. Тогда вот эти самые замечательные дорожки, по которым я хожу, когда приезжаю в «Херсонес Таврический» и восторгаюсь ими – это было как раз начало благоустройства музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Ранее при описании хода земляных работ, начальник археологической экспедиции Сергей Соловьёв неоднократно говорил, что специалистам приходится работать именно с техногенным слоем, не представляющим археологического интереса.

СЕРГЕЙ СОЛОВЬЁВ, начальник археологической экспедиции Южного пригорода древнего городища «Херсонес Таврический»: «По данным археологической разведки прошлого года, мы знаем, что здесь, понятно, есть культурные слои древнего времени, которые перекрыты вот этим техногенным, современным, привозным грунтом. Насыпной слой – он порядка полутора метров».

Уже в ходе беседы с заместителем директора Института истории материальной культуры Российской академии наук выясняется – подобного термина официально в археологии не существует, это жаргонизм. А техногенный слой на поверку всё же оказывается культурным.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший сотрудник ИИМК РАН: «Сейчас же, когда мы начали открывать памятник, с соблюдением пробок и так далее – для нас открылась несколько иная картина. Не говорю, что всё, что мы говорили раньше, себя не оправдало. Нет. В настоящее время выявлен огромный пласт, который был создан искусственно из перемещенного культурного слоя, появления которого существует две версии».

Первая версия, которую часть археологов уже называют маловероятной – перемещенный культурный слой образовался в ходе раскопок Костюшко-Валюжинича в XIX веке. Вторая, более реальная с точки зрения экспертов – результат подсыпания земли при строительстве автобата в советский период. Говоря о находках, обнаруженных предыдущей экспедицией, Виктор Мыц решил успокоить общественность. С его слов, все обнаруженные ранее объекты, представляющие археологический интерес, оградили и подготовили к последующему изучению.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший сотрудник ИИМК РАН: «Они были огорожены для того, чтобы кто-то туда случайно не упал. Глубина некоторых шурфов – 4.5 метра. Они не законсервированы по той простой причине, что предполагалось в этом году на этих участках Институтом археологии по этой линии продолжать исследования. Это их зарезервированная за институтом территория. Они в относительно хорошем состоянии, я проходил недавно и смотрел. Они перспективны. Перспективны для ручной археологии, туда не загоняют и не будут загонять экскаваторы».

Отвечая на вопросах о причинах избирательного подхода при обеспечении доступа на территорию раскопок представителей СМИ, Виктор Мыц сделал весьма неоднозначное заявление.

ВИКТОР МЫЦ, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа, старший сотрудник ИИМК РАН: «Как попасть? Кто хотел – тот попал и посмотрел на территорию памятника».

Рассказали в ходе встречи и о последних находках, которые удалось обнаружить археологам. Особенно богатым на артефакты оказалась юго-западная часть участка.

ВИКТОР ВАХОНЕЕВ, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ: «Среди одного из самых для науки важных – открытие позднеантичного склепа, который мы предварительно датируем IV-VII веками нашей эры. Почему он оказался столь уникальный – когда мы раскопали только входную яму, его закладная плита была на месте. Она не была сдвинута с того момента, как последний человек её закрыл, похоронив последнего усопшего. Несколько дней назад мы вскрыли этот склеп. И буквально за полторы тысячи лет, мы первыми туда вошли».

На том же участке было сделано ещё одно открытие – из-под толщи земли показалась часть некрополя римского времени.

ВИКТОР ВАХОНЕЕВ, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ: «Предварительно, II века нашей эры. Мы изучили четыре погребения римского времени. Два из них – погребения детей, сделанных в грунтовых ямах с каменными обкладками. Что самое примечательное – они были очень насыщенными инвентарём».

В одном из погребений было больше 10 стеклянных сосудов-бальзамариев двух типов. Два кувшинчика краснолаковых, пряслицы с веретеном. Все находки сейчас находятся в стадии первичной фиксации.

ВИКТОР ВАХОНЕЕВ, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования» СевГУ: «Буквально вчера ещё одно было погребение зачищено и изучено нами. Женщина с ребёночком на груди. Совсем маленькие косточки были. Внимательно всё зафиксировали. Там же был фрагмент, возможно, зеркальца; кувшинчик, крышечка, несколько монет».

В склепе также были найдены остатки ткани. Предположительно – савана. Но из-за влажного воздуха в склепе из-за подземного источника воды, сохранить их скорее всего не удастся, констатируют археологи. В заключении встречи, директор государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» поделилась планами развития территории, после того как будет завершены археологические исследования. Согласно планам, на Южном городище появится сразу несколько крупных строений, которые не будут ограничиваться исключительно музейными корпусами.

ЕЛЕНА МОРОЗОВА, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Естественно, там будут располагаться музей античности, музей Византии, музей истории христианства. Не забываем, мы находимся с вами в сакральном центре. Естественно, мы бы хотели, чтобы там располагались рекреационные пространства, пространства для проведения конференций. Более того, на этой территории будет реализовано ещё одно поручение Президента – создание Международного археологического центра, исследовательской базы для учёных не только России, но и всего мира. И детский центр, естественно».

Среди планируемых построек – и крупная гостиница для археологов и паломников, которая появится в буферной зоне объекта «ЮНЕСКО».

ЕЛЕНА МОРОЗОВА, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»: «Мы бы хотели, чтобы это были не только комфортные корпуса, но и корпуса, которые позволят находиться на территории Херсонеса и плодотворно работать учёным, гостям, музейщикам и так далее. Это абсолютно нормальная практика для такого музея и исследовательского центра как мы».

Возможность посещения территории представителями прессы археологи считают возможным лишь после окончательной передачи территории из собственности Министерства обороны городу. А до тех пор, в музее-заповеднике планируют проводить регулярные брифинги с отчётами о проделанной работе.

Кирилл Попов, Елена Анисимова, Денис Александрович, «Севинформбюро»