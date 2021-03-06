К 80-летию начала Второй Героической обороны Севастополя выпустят тематическую книгу

К 80-летию начала Второй Героической обороны Севастополя в нашем городе выпустят тематическую книгу. Содействие в этом окажет партия «Единая Россия». С подобным предложением к её председателю Дмитрию Медведеву обратился Ветеран Великой Отечественной войны Константин Кржеминский во время онлайн-приёма граждан.

КОНСТАНТИН КРЖЕМИНСКИЙ, председатель Комитета ветеранов войны и Вооружённых сил Севастопольской организации ветеранов: «Севастополь стал столицей патриотизма России. Мы очень рады этому званию. Наш комитет ветеранов вооружённых сил основное усилие работы направляет на то, чтобы после нас осталось поколение патриотов нашей Родины. Мы стараемся воспитывать на примере участников Великой Отечественной войны».

Константин Кржеминский рассказал, что в 2020-м вышла брошюра, посвящённая участникам штурма Сапун-горы. А в этом году была выпущена книга о дважды Герое Совестного Союза, жителе Севастополя Евгении Яковлевиче Савицком. Дмитрий Медведев поддержал инициативу ветерана.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, председатель партии «Единая Россия»: «Дам поручение региональному отделению «Единой России» принять необходимые меры для того, чтобы эту брошюру выпустить в срок. И самое главное — необходимым тиражом, чтобы и вы, и ваши боевые товарищи, и все люди, которые активно вспоминают те события и участвуют в различных мероприятиях по сохранению нашей истории, могли ее использовать».

Экземпляры новой книги планируют передать в школьные библиотеки и в другие учебные заведения.