К чему приводят ошибки при заполнении налоговых платёжных документов?

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Ошибки в платёжных документах на перечисление налогов на сегодняшний день – не редкость. Это может иметь разные последствия. Управление федеральной налоговой службы по Севастополю разными способами регулирует вопросы, связанные с невыясненными поступлениями денежных средств вследствие допущенных неточностей.

АНДРЕЙ КРАСНОПЁРОВ, начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом УФНС по Севастополю: «Вообще невыясненные поступления условно можно разделить на две категории. Первая категория – это нарушение ключевых реквизитов, которые приводят к тому, что федеральное казначейство не в состоянии однозначно определить принадлежность платежа, и относятся такие платежи к разряду неклассифицированных поступлений».

Ко второй категории относятся некритичные ошибки, которых, тем не менее, также следует избегать.

АНДРЕЙ КРАСНОПЁРОВ, начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом УФНС по Севастополю: «В этом случае платёж у нас относится на источник поступления и разносится в лицевой счёт. Однако в дальнейшем ошибки в заполнении платёжных документов могут привести к неприятным последствиям. Очень часто плательщики сталкиваются с начислением пени либо применяются меры принудительного взыскания».

По словам Александра Юдина, число ошибок при заполнении платёжных документов на перечисление налогов крайне велико.

АНДРЕЙ КРАСНОПЁРОВ, начальник отдела урегулирования состояния расчётов с бюджетом УФНС по Севастополю: «В первом квартале этого года моими специалистами было принято 26 тысяч решений об уточнении платежа на сумму 550 миллионов рублей. Это огромный объём. В среднем на одного специалиста приходится 88 платёжных документов на уточнение. Поверьте, это очень много».

Подробнее о том, к чему приводят неточности при заполнении документов и как отрегулировать ситуацию, если ошибки допущены, Андрей Краснопёров расскажет в новом выпуске программы «Актуальное интервью».