К главе горсовета Евпатории не применялись задержание или арест

Задержание либо арест к Олесе Харитоненко не применялись, передает Крыминформ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аксенов прокомментировал проверку деятельности главы горсовета Евпатории «Были проведены оперативно-следственные действия на рабочем месте председателя Евпаторийского городского совета. Она остается на своем рабочем месте. В рамках расследования экономических преступлений такое возможно», – пояснил собеседник агентства.

Глава РК Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении предсдеателя горсовета Евпатории.