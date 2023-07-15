Рецепты К мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от Клопотенка По Admin - 15 июля, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp В сезон молодого картофеля мы обычно отвариваем его с укропом и маслом. Почему бы не попытаться пожарить ее на сковороде? У нас есть рецепт. НОВОСТИ ВКУСНО Молодой картофель – настоящее сокровище летом. Ее можно отваривать, запекать и даже жарить. Хоть вареников из нее не сделаешь, ведь консистенция пюре не та, но вот с чесноком на сковородке – объедение. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Рецепт молодого картофеля жаренного на сковороде Время: 30 минут Порции: 4 Ингредиенты для картофеля: – 800 граммов молодого картофеля; – 1 зубчик чеснока; – 50 граммов сливочного масла; – 50 граммов масла; – 5 веточек укропа для подачи; – соль, перец по вкусу. Для пряного масла: – 50 граммов нерафинированного подсолнечного масла; – 4 зубчика чеснока; – 5 веточек укропа. Приготовление: Промываем 800 граммов молодого картофеля, нарезаем его кусочками. Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко Разогреваем на сковороде 50 г сливочного масла и 50 г масла. Когда масло растает, выкладываем на сковороду картофель и жарим в течение 15 минут под крышкой, периодически помешивая. Один зубчик чеснока нарезаем ломтиками, добавляем его на сковороду вместе с солью и перцем и жарим еще 5 минут. Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко Измельчите чеснодавкой четыре зубчика чеснока. Мелко нарезаем пять веточек укропа. Смешиваем 50 грамм подсолнечного масла с чесноком и укропом. Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко Поливаем готовый картофель пряным маслом и подаем горячим. Приятного аппетита! Понравился рецепт картофеля? Попытайтесь также приготовить зеленый борщ со щавелем. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Что приготовить на Ивана Купала: обрядовые блюда наших предковТак необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешниДля себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкойЗвезда турецкого фастфуда: рецепт запеченного картофеля кумпирВкус детства – готовим торт Спартак