К мясу или рыбе: жарим молодой картофель с укропом и сметаной от Клопотенка

В сезон молодого картофеля мы обычно отвариваем его с укропом и маслом. Почему бы не попытаться пожарить ее на сковороде? У нас есть рецепт.

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Молодой картофель – настоящее сокровище летом. Ее можно отваривать, запекать и даже жарить. Хоть вареников из нее не сделаешь, ведь консистенция пюре не та, но вот с чесноком на сковородке – объедение.

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Рецепт молодого картофеля жаренного на сковороде

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты для картофеля:

– 800 граммов молодого картофеля;

– 1 зубчик чеснока;

– 50 граммов сливочного масла;

– 50 граммов масла;

– 5 веточек укропа для подачи;

– соль, перец по вкусу.

Для пряного масла:

– 50 граммов нерафинированного подсолнечного масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 5 веточек укропа.

Приготовление:

Промываем 800 граммов молодого картофеля, нарезаем его кусочками.

Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко

Разогреваем на сковороде 50 г сливочного масла и 50 г масла. Когда масло растает, выкладываем на сковороду картофель и жарим в течение 15 минут под крышкой, периодически помешивая.

Один зубчик чеснока нарезаем ломтиками, добавляем его на сковороду вместе с солью и перцем и жарим еще 5 минут.

Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко

Измельчите чеснодавкой четыре зубчика чеснока. Мелко нарезаем пять веточек укропа. Смешиваем 50 грамм подсолнечного масла с чесноком и укропом.

Молодой картофель / Фото Евгения Клопотенко

Поливаем готовый картофель пряным маслом и подаем горячим.

Приятного аппетита!

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