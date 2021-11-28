К ноябрю реализация ФЦП в Севастополе выполнена лишь наполовину

К ноябрю реализация Федеральной целевой программы в Севастополе выполнена лишь наполовину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города, рассказав о межведомственном совещании, прошедшем в надзорном ведомстве 26 ноября. В нём приняли участие руководители правоохранительных структур, органов государственной власти, учреждений и предприятий. На совещании вновь поднимался вопрос исполнения национальных проектов – напомним, на данный момент оно составляет 68%. Освоено 2 млрд 900 миллионов рублей из чуть более 4 млрд.

Руководство прокуратуры отмечает, что срыв сроков строительства ряда объектов (в частности, 2-й очереди спорткомплекса им. 200-летия Севастополя, а также многострадального стадиона «Горняк») ставит под угрозу полноту выполнения Правительством Севастополя задач национального проекта на текущий год. Надзорное ведомство, контролируя деятельность в этом направлении, за 9 месяцев выявило 271 нарушение закона. Возбуждено 4 уголовных дела.

Отдельно в ходе совещания была затронута реализация Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Нашему городу в 2021-м году выделено 19 млрд рублей, из которых по данным на 1 ноября освоена лишь половина. Нередко по тем или иным причинам затягиваются сроки работ. В качестве примера прокуратура приводит строительство детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в посёлке Кача, пожарных депо в сёлах Павловка и Терновка. Далее цитата:

«В ходе прокурорских проверок выявляются проблемы со своевременностью формирования земельных участков, необходимых для строительства объектов федеральной целевой программы, факты хищения бюджетных средств при финансировании строительства. За 9 месяцев 2021 года прокурорами по результатам надзорных проверок исполнения законодательства при реализации ФЦП выявлено 82 нарушения закона, внесено 39 представлений, 13 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 13 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 5 уголовных дел», – сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По итогам обсуждения докладов чиновников, было предложено принять меры по усовершенствованию взаимодействия между подразделениями Правительства Севастополя и подведомственными им учреждениями. Также анонсирован ряд прокурорских проверок.